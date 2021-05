Sassuolo, per la panchina si valuta anche l'ex rossonero Giampaolo

Con l'addio già dichiarato di De Zerbi, il Sassuolo sta valutando diversi nomi a cui affidare la panchina per la prossima stagione. Tra i profili segnalati, in particolare, spiccano due nomi sul taccuino di Carnevali. Il primo è quello di Vincenzo Italiano, giovane allenatore reduce dalla doppia impresa con lo Spezia ovvero la promozione in Serie A e la successiva salvezza. Il secondo nome, invece, è una ex conoscenza rossonera ovvero Marco Giampaolo. Lo riporta Tuttosport.