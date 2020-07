Saudati: "Ibra riesce a tirar fuori il meglio da tutti, il Milan deve ripartire da lui"

Luca Saudati, ex attaccante rossonero, ha commentato così a tuttomercatoweb.com il momento del Milan: "La squadra sta ottenendo ottimi risultati ed è bella da vedere anche attraverso le prestazioni dei singoli che si stanno esprimendo bene. Ibra? Una figura importante in una squadra che ha peccato un po' di personalità. Riesce a tirar fuori il meglio da tutti e bisognerà ripartire da lui, indipendentemente da età e infortuni. Bravo Rebic, è cresciuto molto e si sta imponendo come finalizzatore. Pioli sta facendo bene nonostante non abbia una rosa da primi cinque posti".