Scontri dopo Ajax-Feyenoord, Van Basten durissimo: "Bisogna fermare il calcio in Olanda"

Le immagini di Ajax-Feyenoord di oggi pomeriggio hanno rapidamente fatto il giro del mondo. Con il Klassieker compromesso e la squadra di Rotterdam sopra di tre reti, i tifosi dell'Ajax hanno cominciato a lanciare in campo fumogeni e fuochi d'artificio, portando alla sospensione definitiva del match. Usciti dallo stadio, i tifosi hanno proseguito con gli atti vandalici per Amsterdam, distruggendo auto e vetrine come documentato dai media olandesi.

E di quanto accaduto oggi, a Ziggo Sport ha parlato Marco Van Basten, che ha commentato con toni durissimi quanto accaduto: "Bisogna fermare il calcio in Olanda. Bisogna farlo, basta con il calcio professionistico in Olanda, non si possono vedere cose così", ha detto l'ex Milan.