Serena: "Milan, tonfo fragoroso. Pioli deve lavorare sulla testa dei giocatori"

L'ex attaccante rossonero Aldo Serena, in un'intervista al Corriere della Sera, ha parlato del momento critico del Milan che è reduce dal ko interno contro il Dortmund.

Sorpreso per il tracollo in Champions del Milan?

"Dopo la bella prestazione con il Psg mi aspettavo un atteggiamento grintoso e convinto. Invece il tonfo è stato fragoroso contro una squadra abbordabile come il Borussia. Certo, dopo aver visto l’errore dal dischetto di Giroud e la prestazione sorprendente in negativo di Maignan ho pensato alla legge di Murphy".

Che consiglio dà a Pioli?

"Mantenere la lucidità e lavorare sulla testa dei giocatori".

Il ritorno di Ibrahimovic sarebbe utile o delegittimerebbe l’allenatore?

"Se il Milan decidesse di ripartire con un progetto nuovo e Zlatan avesse un incarico contestualizzato sarebbe positivo. Diversamente il suo ritorno si presterebbe a interpretazioni che darebbero adito a situazioni ambigue".