Serginho: "Milan dei brasiliani? Mi ricordo bene i derby contro l'Inter degli argentini"

vedi letture

Serginho, ex giocatore rossonero, intervistato da Radio Serie A, ha rilasciato queste dichiarazioni sulla sue esperienza al Milan: "Mi ricordo molto bene il periodo dal 2000 al 2008 che eravamo tanti brasiliani in campo, giocatori protagonisti non solo nel calcio italiano, ma in quello mondiale. Mi ricordo bene il derby della Madonnina sudamericano, perché dall’altra parte c’era la squadra argentina contro la nostra brasiliana. Si creava una doppia atmosfera per questo incontro tanto atteso, il derby porta sempre tante emozioni. Siamo ancora in contatto tra noi brasiliani? Ogni tanto abbiamo ancora la possibilità di giocare con le leggende del Milan, ogni tanto ci vediamo, chiaramente molto di meno perché la vita oggi è molto veloce e ognuno ha i propri impegni. Ci sentiamo sempre per messaggio, ma per vederci di persona è difficile“.

Sulla sua vittoria più bella con il Milan: “La mia personale è stata a Manchester perché era la mia prima Champions. Ma io mi ricordo anche quando siamo usciti contro il Barcellona in semifinale, noi eravamo un grandissimo Milan, si giocava molto bene. Sicuramente come vittoria personale il 2002/03“.

Sullo spogliatoio rossonero: “È stato molto molto bello. Abbiamo avuto la fortuna di creare questo grande gruppo. Io penso che il calcio non si vinca solamente in campo. Se tu non hai un gruppo dove ognuno vuole stare insieme e si vuole bene, diventa tutto molto più difficile. Noi eravamo molto uniti, uscivamo a mangiare insieme, parlavamo dopo allenamento, questo rende un gruppo più forte. Ho contatto con tanti tutt’oggi, con Ambrosini, Brocchi, Seedorf, Oddo. Quando ci vediamo, sembra sempre la stessa cosa. Volersi bene non è solamente come calciatori, ma come persone e come uomini“.