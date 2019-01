Serie A, Parma al lavoro per l'ex rossonero Kucka: offerto un triennale

E' il mercato dei ritorni in Serie A. Dopo Okaka che torna in Italia all'Udinese e Muriel alla Fiorentina, il Parma pensa a riportare nel nostro campionato Juraj Kucka. Il centrocampista classe 1987 che in passato ha giocato con le maglie di Genoa e Milan, ora è di proprietà del club turco del Trabzonspor.

Avviati i primi contatti per verificare la disponibilità, con il Parma che ha offerto un triennale all'ex Milan. Per Kucka, quest'anno, dieci presenze totali di cui otto in campionato ed un solo gol segnato. Potrebbe essere lui il prossimo rinforzo per il centrocampo di D'Aversa.