Sfuriata di Gattuso in conferenza: "Io e te iniziamo male. Ti ricordi solo le cose negative?"

vedi letture

Il suo Hajduk si sta giocando la qualificazione in Conference League ai preliminari contro l'Havnar Bóltfelag, ma l'ex centrocampista e tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, non ci sta a subire critiche che ritiene eccessive, da parte di qualcuno. In rete circola infatti una sua veemente reazione ad una domanda postagli da un giornalista croato in conferenza stampa, che in seguito dopo la vittoria per 2 a 0 contro la stessa squadra nel match d'andata gli ha chiesto: "Meglio il risultato del gioco?". Tempo di far parlare il traduttore e Gattuso sbotta: "Io e te iniziamo male. Ti ricordi solo le cose negative? Parliamo prima delle cose positive e poi di quelle negative. Per 60 minuti abbiamo giocato un calcio incredibile e mi parli solo di cose negative che sono successe per 30 minuti".

Attualmente l'Hajduk sta giocando il secondo turno di qualificazione della Conference e Gattuso può contare su alcuni giocatori di grande carisma per l'assalto al campionato croato. Su tutti Marko Livaja, autentico leader della squadra e che è arrivato a 73 reti con il club di Spalato. Dal mercato poi è arrivata la conferma di Ivan Perisic, che è arrivato a parametro zero dopo il prestito dal Tottenham dei 6 mesi di chiusura della passata stagione, così come a parametro zero è arrivato il compagno di Nazionale Ivan Rakitic, per la gioia dei tifosi che lo hanno riaccolto a casa.