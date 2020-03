Shevchenko sull'emergenza coronavirus: "Il governo italiano si è mosso bene. Sui giovani..."

Andriy Shevchenko, ex attaccante rossonero e attuale ct dell'Ucraina, ha commentato così i provvedimenti che sono stati presi in Italia per affrontare il coronavirus: "Il governo si è mosso bene. Poi qualcuno parlerà di ritardi o altro, ma mi sembra che ci sia stata una presa di coscienza positiva. Il comportamento dei giovani? I giovani sono giovani. Magari non avevano capito bene la gravità della situazione. Bisogna avere la forza di chiudersi, in alcuni momenti è essenziale, come comunità e come individui. L’Italia è un paese allegro, la gente è abituata ad uscire, a interagire. Ha avuto bisogno di tempo per comprendere. Mi pare però che le scelte siano state fatte nei momenti giusti e che le persone si siano adeguate. Ma come vedete il modello italiano adesso è seguito da tutti. State in casa se potete. E anche se non potete. Provateci. Si possono fare tante cose".