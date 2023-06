Silvio Berlusconi e il Milan: in 31 anni ha speso 993 milioni, solo una volta ha chiuso il bilancio in attivo

MilanNews.it

Il profilo Instagram di Starting Finance ha pubblicato questo post su Silvio Berlusconi e la sua lunga presidenza al Milan: "Silvio Berlusconi, oltre che essere imprenditore e politico, è stato il presidente più vincente del calcio italiano. Ha guidato il Milan per 31 anni, dal 1986 al 2017 e dopo una breve pausa è tornato in pista completando l’acquisizione del Monza nell’autunno del 2018. La passione per il calcio è però costata parecchio alle casse del Cavaliere, che ha speso circa €993 milioni nel Milan. Soldi che non si sono tradotti in utile (il Milan ha chiuso con il bilancio in attivo per un solo anno, nel 2006), ma in tante vittorie, Berlusconi ha infatti portato nella bacheca della società rossonera ben 29 trofei: di cui 8 scudetti e 5 Champions League. Berlusconi si è congedato dalla guida del Milan con la cessione del club all’opaco uomo d’affari cinese YongHong Li nel 2017, incassando oltre €600 milioni dalla vendita e riuscendo a coprire quasi tutte le perdite che aveva accumulato negli anni (circa €700 milioni)".