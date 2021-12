Simic: "Milan, un super bomber per tornare al top in Europa"

La Gazzetta dello Sport ha contattato Dario Simic per parlare del Milan. Ecco le sue dichiarazioni: "Penso a 4-5 giocatori, dovranno arrivare dal mercato. Uno di questi dovrà essere un bomber, si sa quanto facciano la differenza in Europa. Il gap con le squadre italiane è già stato colmato, ma così il Milan potrà tornare a competere ai vertici anche fuori. La disponibilità economica non può essere quella delle altre big europee, servirà un po’ di tempo in più".