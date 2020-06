Siviglia, andalusi terzi dopo il pari contro i blaugrana: in caso di Champions ci sarà il riscatto di Suso

Dopo il pareggio 0-0 contro il Barcellona, il Siviglia ha raggiunto quota 52 punti in classifica ed è attualmente al terzo posto. L'Atletico ha 49 lunghezze in classifica ma ha una partita in meno, così come Getafe e Real Sociedad, entrambe a 47 punti. Ricordiamo che in caso di qualificazione in Champions Legue degli andalusi scatterebbe l'obbligo di riscatto di Suso.