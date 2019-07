Spartak Mosca, Bocchetti ha risolto il proprio contratto

Salvatore Bocchetti ha risolto il proprio contratto con lo Spartak Mosca dopo quattro stagioni. Lo ha appena annunciato il club russo sui propri canali ufficiali, col difensore italiano classe '86 che nelle prossime ore sarà così libero di firmare un biennale con opzione con l'Hellas Verona. Bocchetti tornerà quindi in Italia, a quattro anni dall'ultima esperienza in Serie A in maglia rossonera.