Supercoppa, l'unico calciatore ad aver segnato una tripletta è Shevchenko

Come riferisce il profilo Twitter della Lega Serie A, Andriy Shevchenko, grande ex campione rossonero, è l'unico calciatore ad aver segnato una tripletta in Supercoppa italiana: era il 2004 e l'ucraino andò in rete tre volte nella vittoria del Milan contro la Lazio (3-0 il risultato finale).

Lo sapevi che... l'unico calciatore ad aver segnato una tripletta in #Supercoppa è stato @jksheva7!

Fu grazie ai suoi gol che nel 2004, il @acmilan conquistò la coppa contro la @OfficialSSLazio! pic.twitter.com/08Lyz4gN9X — Lega Serie A (@SerieA) 13 gennaio 2019