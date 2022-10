Suso a Higuain: "Che piacere giocare con te, la tua carriera parla da sola. Ti auguro il meglio"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Suso, ex calciatore rossonero, ha celebrato con un post su Instagram Gonzalo Higuain, ex compagno al Milan, che ha annunciato il ritiro dal calcio giocato nelle scorse ore: "Che grande piacere è stato giocare con te insieme, signore. Congratulazioni per la carriera che parla da sola. Tutto il meglio Pipon".