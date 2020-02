Suso, ex attaccante rossonero, ieri ha giocato 72' nello scontro diretto in trasferta contro il Getafe, vinto dal Siviglia per 3-0. Gli andalusi hanno superato i rivali in classifica, portandosi al quarto posto appaiati all'Atletico Madrid (43 punti). Il Getafe è invece quinto in classifica a quota 42 lunghezze.