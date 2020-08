Suso sul Milan: "Ha finito molto bene il campionato, l'ho seguito perché è parte del mio cuore"

Suso, giocatore del Siviglia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della semifinale di Europa League vinta per 2-1 contro il Manchester United. Ecco le sue parole sulla sua ex squadra, il Milan: "Il Milan ha finito il campionato molto bene, ho seguito la squadra perché è parte del mio cuore avendoci giocato per diversi anni. Volevo venire qui per i compagni e l'allenatore, sono felice sia per me che per loro".