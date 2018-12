Tassotti sul nuovo Milan: "Scegliendo Maldini e Leo il senso d’appartenenza è già riesploso"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport in merito al nuovo Milan di Elliott, Mauro Tassotti, ex giocatore rossonero, ha spiegato: "Scegliendo Maldini e Leo il senso d’appartenenza è già riesploso. In un Milan meno competitivo come quello degli ultimi anni lanciare i giovani era una necessità, e dunque più facile. Ora anche con ambizioni diverse deve essere riproposta la stessa linea: formazione e preparazione".