Tassotti: "Taglio degli stipendi fattibile, pensiamo anche ai club meno ricchi"

In questi giorni si parla molto del possibile taglio degli stipendi dei giocatori, attualmente fermi per l'emergenza coronavirus. Ecco il pensiero dell'ex rossonero Mauro Tassotti alla Gazzetta dello Sport: "Credo che sia fattibile, in un momento del genere ci sta di ritrovarsi e parlarne. Però pensiamo anche a chi resta indietro, non ci sono soltanto i ricchi della Serie A. Qualche club in questa situazione potrebbe lasciarci le penne, i giocatori di conseguenza. Bisogna trovare una strada per far sì che tutto continui come e meglio di prima".