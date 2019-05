Terim: "Il Milan ha più motivazioni della Fiorentina"

“Che bei ricordi dell’Italia...”. Parla a TuttoMercatoWeb l’allenatore del Galatasaray, Fatih Terim, doppio ex di Fiorentina e Milan. “Da una parte e dall’altra conservo ricordi positivi”, ricorda il tecnico turco. E stasera, come finirà? “È sempre una grande partita... sarà un confronto molto interessante, entrambe hanno la necessità di vincere, di portare a casa il risultato. Il Milan forse ha più motivazioni perché ha ancora la possibilità di andare in Champions League.... magari non è molto importante per la Fiorentina”.