Thiago Silva: "Neymar sa di aver sbagliato ma il PSG conta su di lui"

Al termine dell'amichevole tra Brasile e Colombia, in cui Neymar è tornato in campo e al gol, l'esperto difensore, e suo compagno sia di nazionale che di club Thiago Silva, è tornato a parlare delle tante voci di mercato che si sono posate in estate a proposito di un suo addio al PSG: "Sa di aver commesso degli errori, ma sono sicuro che non avesse cattive intenzioni. Questo ragazzo è fantastico e spero che disputi una stagione straordinaria. Indimenticabile, anche perché saranno i 50 anni di fondazione del PSG. Tutti contano su di lui: l'allenatore Tuchel mi aveva confidato che avrebbe potuto giocare contro il Metz. Anche il management crede su di lui, altrimenti l'avrebbero lasciato andare", le parole in zona mista del leader verde-oro.