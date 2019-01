Doppio colpo in entrata per il Gozzano. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb il club piemontese avrebbe definito l'arrivo di Christian Maldini, difensore classe 1996 figlio dell'ex capitano del Milan, e Filippo Scardina, attaccante classe 1992 ex Pro Vercelli. Entrambi arrivano dal Pro Piacenza.