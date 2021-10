TMW - Newcastle, anche Gattuso tra i candidati per la panchina: lo propone Mendes

Negli ultimi giorni è stato il superprocuratore Jorge Mendes a proporre il profilo di Gennaro Gattuso, rimasto senza panchina dopo la querelle Fiorentina che ha riempito i giornali nel mese di maggio e giugno, salvo poi finire con un accordo di riservatezza per non svelare quanto successo in quelle settimane toscane. Gattuso era stato anche contattato dal Tottenham di Fabio Paratici, anche se Levy ha poi fatto saltare il banco per poi puntare su Nuno Espirito Santo.



Il profilo potrebbe essere quello giusto, ma non è l'unico perché Favre e Fonseca rimangono in corsa. Nel giro di un paio di settimane dovrebbe essere ufficializzato il sostituto di Bruce, in panchina presumibilmente dopo la sosta.