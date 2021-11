TMW RADIO - Braglia sul Milan: "Squadra ancora in formazione, non è ancora matura per vincere"

L'ex portiere Simone Braglia a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato così della sconfitta del Milan contro il Sassuolo: "E' una squadra ancora in formazione, a livello di leadership, tolti Giroud e Ibra, non ci sono giocatori maturi per certi traguardi. L'Atalanta per esempio gestisce i momenti e solo i leader lo fanno. Per questo non ritengo il Milan ancora maturo per certi traguardi ma rimane lì a giocarsela".