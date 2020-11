TMW RADIO - G.Galli: "Il Milan non sarà una meteora quest'anno"

A TMW Radio, durante Maracanà, l'ex portiere rossonero Giovanni Galli ha parlato così del Milan che domenica sarà impegnato contro la Fiorentina: "Sono felice per Pioli. E' arrivato e in molti pensavano che non fosse adatto per una squadra così importante. Ha dovuto rimettere in piedi una squadra divisa ed è riuscito a dargli una coesione e a tirare fuori il meglio. E' stato confermato con merito ed è ripartito bene anche quest'anno. Non credo che sia una meteora. Ora ci sono chiarezza e figure chiave importanti, che hanno snellito tutto il casino che c'era prima. E la squadra ne risentiva di tutto questo. Il Milan sta facendo una buona stagione e non sarà una meteora. La Fiorentina era partita con presupposti diversi ma c'erano cose non chiare attorno a Iachini. La squadra non ha dato quello che doveva dare, è arrivato Prandelli e credo sia salutare il ko con il Benevento. Gli ha fatto capire la squadra e da questo ha potuto fare dei cambiamenti. Ha già cambiato modulo e i giocatori sono stati messi diversamente. Per me con il Milan non partirà battuta. Dovrà però lavorare molto per dare un'identità".