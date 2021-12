Tomasson saluta il Malmo: "Lascio al top, orgoglioso dei capitoli di storia scritti"

Jon Dahl Tomasson, ex attaccante rossonero, si è così espresso sul sito ufficiale del Malmo salutando il club dopo gli ottimi anni da primo allenatore: "È stata una decisione difficile dire addio, ma allo stesso tempo una bella sensazione. Sento di aver finito al top la mia avventura, lascio il club in una posizione unica. Sono grato di essere stato l'allenatore di uno dei più grandi club scandinavi e orgoglioso dei bellissimi capitoli di storia che abbiamo scritto in questi due anni. Abbiamo vinto due titoli e siamo entrati in Champions, è stato un grande lavoro da parte di tutti quelli che fanno parte del club. Abbiamo gettato le basi per il futuro del club, creato un fantastico spirito di squadra e sviluppato un modo di gioco moderno. Amo la città e amo i tifosi, purtroppo a causa del Covid-19 non abbiamo potuto festeggiare come volevamo: il calcio si gioca per i tifosi. Voglio ringraziare tutti per questi due anni indimenticabili".