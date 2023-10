Tonali squalificato, Deléchat: "Il Newcastle può risolvere il contratto ma difficilmente lo farà"

"La maggior parte dei contratti di lavoro dei calciatori includono clausole relative a "grave comportamento illecito" e "discredito", che definiscono comportamenti che potrebbero portare alla risoluzione del contratto di uno giocatore". A dirlo è Ludovic Deléchat, ex deputy head legal della FIFA, specializzato in diritto dello sport, in relazione alla situazione di Sandro Tonali, squalificato per dodici mesi in seguito al procedimento per scommesse illegali mosso dalla FIGC. "Le definizioni specifiche di questi comportamenti possono variare da contratto a contratto. Nella Premier League, "grave comportamento illecito" copre tipicamente azioni come furto, frode, violazioni anti-doping, incapacità legate a droghe o alcol e altre violazioni gravi o inosservanze dei termini contrattuali.

Determinare se le offese legate alle scommesse costituiscano un "grave comportamento illecito" può essere soggettivo, così come valutare le azioni che danneggiano l'immagine del club. I contratti nel calcio pongono l'accento sulla stabilità contrattuale, il che significa che i contratti dovrebbero essere risolti solo alla scadenza del termine o mediante accordo reciproco. La risoluzione unilaterale da parte di un club è sconsigliata e potrebbe portare a dispute legali attraverso gli organi della FIFA e il Tribunale Arbitrale dello Sport".

Difficilmente succederà, però.

"Sebbene teoricamente il Newcastle potrebbe risolvere il contratto di Tonali, ci sono considerazioni finanziarie, commerciali e sociali che fanno sì che il Newcastle non dovrebbe rescindere il contratto di Tonali per cattiva condotta. Dal punto di vista finanziario, dovrebbero comunque pagare al Milan la parte rimanente della quota di trasferimento e perderebbero pure il valore che ci si aspettava che Tonali apportasse al club durante il suo contratto quinquennale. Dal punto di vista sociale, la risoluzione del contratto basata sull'addizione al gioco d'azzardo di Tonali potrebbe alienare i tifosi che mostrano simpatia per la sua situazione".