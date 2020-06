Torino, proseguono i contatti con Giampaolo per l'estate: il tecnico avrebbe già dato l'ok

Ultime sulla panchina granata in vista della prossima stagione, riportate dai colleghi di Sportitalia. Proseguono i contatti tra il Torino e Marco Giampaolo. L'ex allenatore del Milan resta la prima scelta per la panchina in vista della prossima stagione. Giampaolo ha dato disponibilità ad accettare il progetto di rilancio del Toro