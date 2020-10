Udinese, Deulofeu rivela: "Milan? In estate potevo tornarci, ma avevo bisogno di giocare"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Gerard Deulofeu, ex attaccante rossonero ora all'Udinese, ha rivelato che in estate il suo ritorno al Milan era stata un'opzione: "Se è vero che in estate volevo tornare al Milan? Era un’opzione, come lo è stato il Napoli e altre big. Poi si è deciso per Udine perché a me serve giocare con continuità per tornare al mio livello. Io vivo per il calcio e voglio sempre giocare, stare in panchina non mi piace. Se non gioco non sono felice".