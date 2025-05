Un dolce ritorno al passato? Ancelotti chiama con sè Kaka: il Brasile sogna la coppia d'oro milanista

È solo questione di tempo ormai per vedere Carlo Ancelotti accomodarsi sulla panchina del Brasile come nuovo commissario tecnico, dopo le indiscrezioni e la conferma ufficiale arrivata dallo stesso allenatore italiano. Terminerà la stagione corrente con il Real Madrid, dopodiché prenderà le valigie e comincerà il suo lavoro nel team della Seleçao.

A proposito dello staff che avrà Ancelotti, spicca un'indiscrezione affascinante. Infatti, come rivelato dalla CNN Brasil, "Carletto" starebbe pensando di integrare Ricardo Kakà nella sua squadra tecnica, per avere al suo fianco un uomo di fiducia vista la possibile "separazione" dal figlio Davide, che potrebbe prendere la sua strada come allenatore in carica altrove.

Una reunion da cuori rossoneri. Perché Ancelotti e Kaká hanno vissuto insieme più di una carriera calcistica: la prima quando l'italiano di 65 anni ha allenato l'ex trequartista brasiliano al Milan, poi il ritorno insieme al Real Madrid. I due insieme hanno condiviso numerose vittorie e trofei, il legame e l'affetto poi ci sono sempre stati e lo ha dimostrato recentemente sui social proprio Il Bambino d'Oro quando è stato diffuso l'annuncio di "Carletto" sulla panchina del Brasile: "Benvenuto, Mister Ancelotti! Che Dio ti benedica". Intanto per assistere al debutto di Carlo Ancelotti come nuovo allenatore del Brasile servirà attendere la prima partita della Nazionale verdeoro per le qualificazioni al Mondiale 2026, il 5 giugno contro l'Ecuador. In seguito, il 10 giugno, ci sarà il Paraguay.