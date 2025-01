Verso Milan-Inter, Giampaolo avvisa i rossoneri: "L'Inter ti finisce se la aspetti"

Marco Giampaolo, ex tecnico del Milan oggi allenatore del Lecce, commenta a Sky la sconfitta rimediata in casa con l'Inter, capace di imporsi per 4-0 al Via del Mare. Per i nerazzurri, il prossimo impegno in Serie A sarà il derby contro il Milan.

L'ex Milan, Giampaolo commenta l'Inter

"Il primo gol subito è stato un regalo, come anche il secondo gol. Al di là della qualità dell'Inter, della sicurezza di una squadra che sa come giocare e gestire le partite. Al netto di questi episodi, devi solo decidere come giocartela, se aspettando o con coraggio. Abbiamo deciso di giocarla con coraggio, cercando di non farli giocare, perché altrimenti poi l'Inter ti sfinisce e la perdi comunque. Però mi dispiace perché l'abbiamo messa in salita subito con un disimpegno facile, anche il secondo gol è nato da una leggerezza in uscita. Pazienza, mi dispiace: la squadra ha cercato di dare tutto, ma la differenza di qualità è chiaramente visibile".

