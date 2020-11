VIDEO - Thiago Silva: "Maldini e Nesta, due professori..."

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della nazionale brasiliana, Thiago Silva, ex difensore del Milan ora al Chelsea, ha dichiarato: "Ho imparato molto in Italia. E' una delle migliori scuole per un difensore. Ho avuto anche grandi compagni di squadra come Maldini e Nesta, con cui ho giocato per due anni. Ho imparato molto da loro. Il campionato francese è un po' più fisico. Ora gioco in Premier League. Il ritmo di gioco è altissimo, molto diverso da Italia e Francia. Ho imparato in ogni campionato e lo uso per aiutare i giovani. Questa è la mia prima esperienza in Premier League. Spero di continuare a giocare bene e che il mio contratto venga rinnovato".