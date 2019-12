Villarreal, Bacca verso l'uscita: potrebbe ritornare al Junior Barranquilla

Carlos Bacca tornerà in Colombia alla fine della stagione, ma forse già a gennaio. A dirlo è Antena 2 che spiega come il centravanti - ex Milan - ha giocato poco in questa stagione (solo 2 presenze in 10 partite di Primera Division) e per questo vorrebbe optare per un rientro in Sudamerica, giocando con il Junior di Barranquilla, dove ha già militato dal 2007 al 2011.