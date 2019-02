Villarreal, Calleja: "Ko di Bonera pesante. Leader dentro e fuori dal campo"

Javi Calleja, tecnico del Villarreal, ha parlato in conferenza stampa prima della gara di ritorno di Europa League contro lo Sporting Lisbona (andata in Portogallo vittoria del Sottomarino Giallo per 1-0): "E' ancora tutto aperto, non voglio vedere cali di tensione. Turnover? L'infortunio di Bonera è pesante, è un leader dentro e fuori dal campo. Ma abbiamo qualche sostituto. Voglio vedere una squadra ambiziosa e con voglia di vincere, anche perché in questo periodo i risultati non stanno arrivando".