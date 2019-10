Wolverhampton, E.Santo: "Non è facile per Cutrone, ha bisogno di tempo"

Appena un gol (e quattro assist) fin qui per Patrick Cutrone con la maglia del Wolverhampton. Non certo i risultati sotto porta che ci si potesse aspettare dall'ex attaccante del Milan, difeso però pubblicamente da mister Nuno Espirito Santo: "Patrick si sta integrando nella nostra squadra. Non è facile per lui confermare le nostre aspettative. Ha bisogno di tempo, ma la cosa migliore è che sta lavorando sodo e vuole sfondare. Ci aspettiamo molto da Cutrone", le parole dell'allenatore dei Wolves a Sky Sports UK.