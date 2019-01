Zaccardo: "Dopo la Juve non si è più visto il vero Higuain. Piatek? Per ripetersi al Milan dovrà dimostrare di avere anche grande personalità"

Cristian Zaccardo, ex difensore rossonero, è stato ospite negli studi di SkySport24 e sulla questione Higuain-Piatek ha dichiarato: "Il Genoa farà una grande plusvalenza. Higuain, dopo la gara contro la Juve, ha mollato qualcosa a livello di motivazioni e non è stato più il vero Higuain. Piatek ha fatto un grande girone di andata, ora dovrà cercare di ripetersi in un grande club come il Milan, dove per farlo dovrà dimostrare di avere anche grande personalità".