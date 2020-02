Zaccheroni: "E' una vergogna che Ibra non abbia mai vinto il Pallone d'Oro"

Intervistato da "Radio anch'io sport" su Rai Radio Uno, Alberto Zaccheroni ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: "Ieri sera mi ha sorpreso, sa gestire al meglio tutti i palloni che gli arrivano e non spreca mai nulla. Il Milan oggi ha bisogno di un uomo di così grande personalità, però la squadra fa fatica a rimanere compatta. Nel primo tempo del derby i rossoneri sono riusciti a coprire bene il campo, con un grande lavoro di Bennacer, ma nella ripresa è cambiato tutto. In ogni caso, non puoi ricostruire con Ibrahimovic: negli anni futuri non sarà lui a poter trascinare il Diavolo, ha 38 anni. Permettetemi poi di dire un'ultima cosa: è una vergogna che Zlatan non abbia mai vinto il Pallone d'Oro" riporta tuttomercatoweb.com.