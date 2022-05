Zaccheroni: "Nessuna analogia tra il mio Milan e questo. A Pioli invidio che..."

MilanNews.it

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Alberto Zaccheroni, ex tecnico rossonero, intervistato da Tuttosport, ha detto la sua sulle possibile analogie tra il suo Milan che ha vinto lo scudetto nel 1999 e quello attuale: "Se c’è qualche analogia? No, quella era una squadra a fine ciclo. Di lì a poco avrebbero smesso o sarebbero andati via dal Milan in tanti: Albertini, Bierhoff, Weah, Ganz. Quel gruppo arrivava da annate deludenti a metà classifica. Aveva bisogno di ricambi. Questo invece è reduce da un secondo posto ed è pieno di giocatori in rampa di lancio. Posso dire che invidio Stefano Pioli per le emozioni che vive. Questi ragazzi ti stupiscono di partita in partita. Immagino che trasferiscano un’energia mostruosa. Se devo dire, questo Milan mi ricorda più la mia Udinese che giocava sfrontata con tanti attaccanti e giocatori in fase ascendente, senza alcuna differenza tra casa e trasferta".