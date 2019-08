Zaccheroni sul Milan: "Non mi priverei mai di Kessie, investirei su un attaccante da doppia cifra"

Intervistato da Tuttosport, l'ex rossonero Alberto Zaccheroni ha parlato così del nuovo Milan di Giampaolo: "Per me una grande squadra deve avere tre uomini offensivi che garantiscano almeno 50 gol a stagione. Mi riferisco ai titolari e a due riserve. In questo momento, considerando anche il probabile arrivo di Correa, statistiche alla mano, solo Piatek ha la capacità di andare in doppia cifra. Rafael Leao, Correa e Suso no. Allora devono sopperire i centrocampisti. Per questo non mi priverei mai di Kessie, un centrocampista formidabile con capacità di inserimento uniche. E guardando alle ultime settimane di mercato investirei su un attaccante da doppia cifra che aggiunga peso realizzativo a quello di Piatek. Credo che Giampaolo potrebbe andare a chiedere un giocatore con questi numeri se si renderà conto che la mancanza è seria".