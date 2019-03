Zambrotta e i meriti di Gattuso: "Ha dato grande solidità tattica al Milan e ha valorizzato i suoi uomini"

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Gianluca Zambrotta ha spiegato quali sono i meriti principali di Rino Gattuso: "Direi che sono due. Da un lato, la solidità tattica che ha dato alla squadra. Dall’altro, la bravura che ha dimostrato nel valorizzare i suoi uomini e farli crescere. I progressi di Bakayoko sono stati impressionanti, sebbene il ritorno di Biglia oggi offra una soluzione in più a centrocampo. Anche la difesa, dalla serenità con cui gioca Donnarumma alla compattezza della coppia centrale Musacchio-Romagnoli, è cresciuta tanto. E poi mi piace il modo in cui sono utilizzati Suso e Calhanoglu. Rino ha scelto la soluzione più adatta agli uomini che ha a disposizione. Mette in campo una squadra quadrata, in fase difensiva tutti danno una mano. L’acquisizione di Piatek ha fatto il resto".