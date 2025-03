Zambrotta: "Il ricordo più bello al Milan? Lo spogliatoio. Era un gruppo meraviglioso, una grande famiglia"

Gianluca Zambrotta, doppio ex della partita, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport della sfida di stasera tra Milan e Como: "Mi aspetto un Milan che voglia fare punti per centrare l’Europa League. Il Como però sta bene e contro il Venezia senza quel rigore preso al 95’ avrebbe ottenuto un successo importante: gioca un bel calcio e a San Siro andrà per farare la sua gara. Per i rossoneri non sarà facile. Il Napoli ne sa qualcosa...

Il Como è la società della mia città, quella dove sono cresciuto. Ho iniziato facendo il raccattapalle allo stadio e giocando negli Esordienti. Per anni vedevo i calciatori della prima squadra allenarsi nel campo accanto al mio e sognavo anch’io di indossare quella maglia tra i professionisti. Alla fine ce l’ho fatta: ho esordito in B con Tardelli e ho giocato due stagioni in C1 vincendo la Coppa Italia e perdendo una promozione in B in finale.

Il ricordo più bello al Milan? Lo spogliatoio del Milan, con quello della Juve, è stato il più bello dove sono stato. C’erano tanti italiani: Gattuso, Pirlo, Abbiati, Oddo, Nesta, Maldini, Inzaghi, Ambro... Era un gruppo meraviglioso e ci siamo fatti tante risate. Come in una grande famiglia”.