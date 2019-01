Zambrotta promuove Gattuso: "Sta facendo un ottimo lavoro, il Milan è in linea con gli obiettivi"

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Gianluca Zambrotta, ex giocatore rossonero, ha commentato così il lavoro di Rino Gattuso sulla panchina del Milan: "Sono felice che le voci di esonero siano sparite. Rino è un amico, innanzitutto. Dopo di che, esistono valutazioni oggettive: è a un punto dalla zona Champions, ha passato il turno in Coppa Italia, sta per giocarsi una Supercoppa. Insomma, è in linea con gli obiettivi, quindi come si fa a discuterlo? E poi io l’ho sempre detto: se decidi di puntare su un tecnico giovane, poi devi anche dargli il tempo. Per me ha fatto, e fa, un ottimo lavoro".