Amichevole, Olympique Marsiglia-Milan 0-2: il tabellino

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Questo il tabellino di Olympique Marsiglia-Milan 0-2

MARSIGLIA-MILAN 0-2

MARCATORI: 12’ Messias, 28’ Giroud

MARSIGLIA (3-4-2-1): Blanco; Gigot (74’ Touré), Mbemba, Balerdi; Clauss, Guendouzi (46’ Gueye), Rongier, Kolasinac (46’ Nuno Tavares); Gerson, Payet (74’ Bakambu); Suárez (46’ Milik). A disp.: Ngapandouetnbu, Van Neck; Caleta-Car, Lirola, Said Mmadi, Ben Seghir, Elmaz, de la Fuente, Dieng, Ünder. All.: Tudor.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (73’ Florenzi), Kalulu (73’ Kjaer), Tomori (73’ Gabbia), Theo Hernandez (73’ Ballo-Touré); Bennacer (80’ Bakayoko), Tonali (73’ Krunic); Messias (73’ Saelemaekers), Brahim Diaz (46’ Adli), Rebic (46’ Leao), Giroud (80’ Lazetic). A disp.: Tatarusanu, Mirante. All.: Pioli.

Arbitro: Mathieu Vernice

Note: 60 mila spettatori. Espulso: Touré per gioco violento. Ammoniti: Rebic, Guendouzi, Tonali, Touré per gioco falloso. Pioli per proteste. Angoli: 5-0 per il Milan. Recupero tempo: 0’ pt, 2’ st.