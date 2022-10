Bergamaschi fa 100 col Milan Femminile: "Orgogliosa di questo traguardo"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Valentina Bergamaschi, capitano del Milan Femminile, nella partita di ieri contro la Sampdoria ha raggiunto le 100 presenze con la maglia rossonera. Queste le sue parole piene d'orgoglio per questo traguardo: "Estremamente felice, onorata e orgogliosa di aver raggiunto le 100 presenze con questa maglia. Grazie alla società e alle mie compagne per aver creduto in me fin dal primo giorno. Una giornata speciale, coronata da una grande vittoria di squadra, continuiamo a lavorare così".