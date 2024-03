Femminile, il Milan vince la prima partita della seconda fase: la classifica

Oggi per il Milan Femminile di mister Davide Corti è iniziata la seconda fase della stagione. Le rossonere, arrivate seste dopo la regular season, ora sono impegnate nella poule retrocessione insieme a Sampdoria, Como, Napoli e Pomigliano. La salvezza, visti i punti di vantaggio ultima e penultima è in ghiaccio e oggi le rossonere hanno giocato proprio contro il fanalino di coda Pomigliano. La partita, iniziata alle 12.30 è stata senza storia, con le rossonere che hanno vinto per 4-0. Già all'intervallo il vantaggio era di due reti grazie alla doppietta di Dompig. Nella ripresa ci hanno pensato Ijeh e Vigilucci a mettere il punto esclamativo,

Ora il Milan comanda la poule nonostante, con il Napoli, abbia una partita in meno: rossonere e azzurre, infatti, hanno riposato rispettivamente nella prima e nella seconda giornata del girone. Questa la classifica completa:

MILAN 24 (19 pg)

Sampdoria 24 (20 pg)

Como Women 22 (20 pg)

Napoli 7 (19 pg)

Pomigliano 6 (20 pg)