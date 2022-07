Milan Femminile, a Livigno incontro speciale con Gregorio Paltrinieri

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image sport

Il Milan Femminile si trova in questi giorni in ritiro a Livigno dove si sta preparando in vista dell'inizio del nuovo campionato di Serie A. Come riferisce il profilo Twitter del club rossonero, le ragazze allenate da Maurizio Ganz hanno avuto un incontro speciale con Gregorio Paltrinieri, grande nuotatore italiano.