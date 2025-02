Milan Femminile, Arrigoni dopo il rinnovo fino al 2028: "Sono felice e onorata. Voglio vincere un trofeo con questo club"

Giorgia Arrigoni, giocatrice del Milan Femminile, ha rinnovato nelle scorse ore il suo contratto con il club rossonero fino al 30 giugno 2028. Ecco le sue parole ai microfoni di Milan TV: "Sono felice e onorata, credo che questo contratto sia il frutto del mio lavoro ma anche della fiducia della società. Speriamo sia solo l’inizio e che sia tutto in crescendo. Se sono soddisfatta? Certo, ma bisogna sempre andare avanti e cercare di migliorarsi come se questo fosse un punto di partenza. La strada è lunga, la Primavera mi è servita con la vittoria del campionato. Rispetto all'inizio dell’anno c’è stato un cambio di ruolo, ma dove gioco ora mi sento molto più a mio agio e fa più per me. Mi piace far gol ed essere al posto giusto nel momento giusto.

Mi guardo molto attorno e cerco sempre di prendere la parte migliore di ogni persona. Da quando sono qua ho avuto un bello sviluppo fisico, ringrazio tutte le persone che lavorano insieme a noi. Il primo obiettivo dev’essere quello di portare un trofeo al Milan, sarebbe davvero bello, e diventare una giocatrice di livello internazionale. Perché non sognare con il Milan?".