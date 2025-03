Milan Femminile, gli impegni delle rossonere nel mese di marzo

PRIMA SQUADRA FEMMINILE

A marzo tornano in campo le rossonere, pronte a immergersi nella Poule Scudetto. Solo grandi appuntamenti in programma per le ragazze di Coach Bakker, che giocheranno l'intero girone d'andata nello spazio di 20 giorni: si parte dalla quinta sfida stagionale con la Fiorentina, grande classica degli ultimi anni.

SERIE A FEMMINILE

1ª giornata (Poule Scudetto), Fiorentina-Milan, domenica 2 marzo alle 18.00 (DAZN) - Stadio Curva Fiesole, Viola Park (Bagno a Ripoli)

2ª giornata (Poule Scudetto), Milan-Juventus, domenica 9 marzo alle 18.00 (DAZN) - PUMA House of Football

3ª giornata (Poule Scudetto), Inter-Milan, domenica 16 marzo alle 13.30 (DAZN/Raisport) - Arena Civica Gianni Brera

4ª giornata (Poule Scudetto), Milan-Roma, sabato 22 marzo alle 16.00 (DAZN/Raisport) - PUMA House of Football