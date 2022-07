Milan Femminile, il programma degli allenamenti durante il ritiro a Livigno

Fonte: acmilan.com

Dopo il raduno di oggi presso il PUMA House of Football - Centro P. Vismara, l'attività sportiva del Milan Femminile di Maurizio Ganz proseguirà a Livigno a quasi 2000 mt di altitudine. La nota località turistica in provincia di Sondrio ospiterà la Prima Squadra Femminile dal 22 al 29 luglio in due strutture di alto livello, in una cornice montana di grande prestigio, garantendo alle Rossonere di potersi allenare in un centro sportivo di qualità e con temperature più miti rispetto a quelle attuali previste in città. Gli allenamenti, visibili al pubblico, si svolgeranno presso il Centro Sportivo Aquagranda della località Valtellinese, tutti i giorni a partire dal 23 luglio con la sola eccezione di martedì 26 luglio, quando la squadra avrà un giorno libero.

Il programma:

23/07: allenamento doppio: ore 10.30 e ore 17.00

24/07: allenamento al pomeriggio, ore 17.00

25/07: allenamento doppio: ore 10.30 e ore 17.00

26/07: riposo

27/07: allenamento al mattino, ore 10.30

28/07: allenamento doppio, ore 10.30 e ore 17.00

29/07: allenamento al mattino, ore 10.00

Durante il ritiro sarà individuato e comunicato un giorno in cui gli abitanti di Livigno, turisti, tifosi e simpatizzanti rossoneri potranno partecipare a un momento di saluto con la squadra e lo staff.