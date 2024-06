Milan Femminile, prosegue la tournée in Messico: nella notte italiana tra sabato e domenica amichevole contro il Tudos de Pachuca

Prosegue l'avventura in Messico del Milan Femminile nell'Her Nations Tour. Dopo la prima amichevole contro il Club Rayadas, recente vincitrice del Torneo Clausura della Liga MX Femenil, vinta 4-0 dalle rossonere grazie alla tripletta di Evelyn Ijeh e al gol su rigore di Gloria Marinelli, la formazione milanista di mister Davide Corti sarà impegnata a Pachuca nella notte italiana tra sabato 15 e domenica 16 giugno nella seconda e ultima gara amichevole contro il Tudos de Pachuca.

Queste le parole di Elisabet Spina, Head of Women's Football di AC Milan, in merito alla tournée in Messico della Prima Squadra Femminile rossonera: "Sono felice di vedere la nostra Prima Squadra – la prima italiana a recarsi in Messico per disputare delle amichevoli - prendere parte a questa incredibile avventura e sono certa che l'Her Nations Tour sarà un'eccezionale vetrina per celebrare il calcio femminile, contribuendo alla sua crescita ed evidenziandone l'impatto globale".