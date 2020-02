MN - Ganz: "Cercheremo di ribaltarla al ritorno, oggi abbiamo giocato una grande gara"

Ecco le dichiarazioni di Maurizio Ganz ai microfoni di MilanNews.it al termine di Milan Femminile-Fiorentina, vinta dalla Viola 2-1.

Oggi una partita equilibrata, ma nella ripresa meglio la Fiorentina. Nella gara di ritorno serve un’impresa? “Meglio la Fiorentina forse perché ha fatto due gol, ma sia nel primo tempo che nel secondo tempo il Milan ha dimostrato di essere una squadra che può lottare per arrivare in Champions. Noi non vogliamo mollare né in campionato né in Coppa Italia. In Coppa Italia giocheremo il match di ritorno, quasi un match proibitivo ma ci proveremo. Oggi poi mancavano tre pedine importanti: Laura, Nora e la Bjorg, però chi è andato in campo ha fatto un’ottima gara. Sono felice del ritorno al gol di Deborah Salvatori Rinaldi, anche Miriam Longo ha fatto un’ottima gara. Ma hanno dimostrato tutte di essere in salute, di essere con la testa sia al campionato che alla coppa. L’1-1 ci ha cambiato la partita ma era un fuorigioco incredibile. L’arbitro non l’ha visto e quindi ci condanna a perdere la partita. Però siamo lì e vogliamo combattere, non molliamo.

Sabato il Tavagnacco, e successivamente ancora Milan-Fiorentina. “Le sfide sono tutte importanti, noi volevamo fare una grande gara oggi e l’abbiamo fatta pur perdendo. Ci teniamo alla Coppa Italia, è andata male all’andata e proveremo a ribaltarla al ritorno, ma prima c’è il Tavagnacco sabato. Oggi abbiamo dimostrato di essere all’altezza per poter arrivare in alto e di non voler mollare. Dispiace a tutti perché abbiamo visto un ottimo Milan, e la sconfitta non ci stava però pazienza”.

Anche oggi c’è stata qualche amnesia in difesa. “Anche la difesa della Fiorentina non è stata perfetta e anche noi abbiamo avuto 3-4 occasioni per segnare e non ce l’abbiamo fatta. Le partite sono così, sono due squadre da alta classifica e con grande qualità, se attaccano magari lasciano qualcosina dietro e non stanno a speculare. Quando si attacca lo si fa con 4-5 giocatrici e può succedere di concedere le ripartenze. Le amnesie non sono amnesie, sul gol dell’1-1 pensavano che fosse fuorigioco ma non l’ha fischiato, quindi pazienza. È andata in questa maniera qua e cercheremo di analizzare bene quello che è successo in settimana e cercheremo di fare meno errori nella prossima partita”.

Dopo il gol del vantaggio c’è stata più paura di essere raggiunte che la voglia di andare a raddoppiare. “No, abbiamo fatto gol ma ci siamo ancora spinti in avanti e abbiamo cercato di attaccare e fare il secondo e nello sforzo abbiamo subito il gol dell’1-1. Poi dopo 3 minuti hanno fatto il 2-1, ma fino alla fine siamo stati lì e abbiamo dimostrato di esserci. La reazione c’è stata anche oggi e si sono viste buone trame di gioco, quindi sono molto fiducioso”.

Qual è la cosa che oggi le ha dato più fastidio? “Mi dà fastidio aver preso due gol ma questo lo sappiamo tutti quanti. La cosa che mi ha dato più fastidio come ho detto è stato il gol dell’1-1 nettamente in fuorigioco. Ora vediamo se ci siamo fermati pensando che fosse fuorigioco o perché pensavamo che potesse uscire il portiere. Dobbiamo andare fino in fondo, fino a quando la palla non esce o non la prende il nostro portiere. Analizzando la partita abbiamo fatto una grande gara contro una grande Fiorentina. Sono due squadre che lotteranno fino alla fine per il secondo posto e ci siamo anche noi alla grande”.

Anche cambiando qualche pedina l’attacco gira bene. “Deborah Salvatori RInaldi è rientrata e ha fatto gol, anche Miriam è rientrata dopo tanto tempo e ha fatto bene. Vuol dire che la squadra gira, il gruppo va avanti e io spero di vedere rientrare anche Lady. Abbiamo quasi la rosa al completo e spero di averla già sabato contro il Tavagnacco. Combatteremo fino alla fine, non ci arrendiamo. Cercheremo di ribaltarla al ritorno, la Fiorentina è una grande squadra ma anche noi abbiamo dimostrato di esserlo, quindi vedremo”.